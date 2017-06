Gevangene overleden in gevangenis Grave

GRAVE - In de penitentiaire inrichting in Grave is vrijdagavond een gevangene overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet aangeven of het om een natuurlijk overlijden gaat of niet.



Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden eerder op de avond opgeroepen om naar de gevangenis te komen.