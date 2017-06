Auto slaat over kop in Nuenen, bestuurder bevrijd

NUENEN - In Nuenen is in de nacht van vriijdag op zaterdag een auto over de kop geslagen naast de snelweg A270 bij Nuenen. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur, bij de afslag die bedoeld is voor lijnbussen.

De bestuurder zat na het ongeluk bekneld en hij was bewusteloos. Hij is door de brandweer bevrijd. Vanwege zijn toestand werd een traumahelikopter werd opgeroepen. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.



Weg afgezet

In verband met de komst van de helikopter werd de weg een uur lang afgezet door de politie. Het verkeer werd omgeleid.