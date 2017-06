Auto botst tegen boom, bestuurder naar ziekenhuis

De bestuurder is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Sander van Gils)

SCHIJNDEL - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto tegen een boom beland langs de Structuurweg in Schijndel. Hij moest door de brandweer worden bevrijd.Een traumaheli werd opgeroepen.

De bestuurder is met een ambulance naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging met hem mee.



Grote keien

Op de Structuurweg lagen enkele grote keien. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken zouden hebben.



Vanwege het ongeluk, dat rond vier uur gebeurde, werd de Structuurweg tussen de Wijbosscheweg en de Steeg volledig afgesloten.