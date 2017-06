Station Roosendaal ontruimd, man riep in trein dat hij bom zou laten ontploffen

Station Roosendaal is ontruimd.

ROOSENDAAL - Station Roosendaal is zaterdagochtend ontruimd na een bommelding. Het treinverkeer rond Roosendaal is stilgelegd.

Volgens een woordvoerder van de politie riep een man in de intercity van Amsterdam naar Brussel dat hij 'een bom zou laten ontploffen'.



Trein nagekeken met honden

Daarop werd het treinverkeer rond Roosendaal stilgelegd.



De man is aangehouden en de mensen zijn uit de trein gehaald. De trein waar de man in zat, staat stil op het station. Die wordt eerst met speurhonden dorozocht. Als er geen explosieven worden aangetroffen, zal hij worden weggesleept. Dan kan het treinverkeer worden hervat.