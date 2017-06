Politie vindt klein jongetje in luier moederziel alleen op straat

TILBURG - Vaak zijn ouders hun kind kwijt, maar nu was het andersom. De politie in Tilburg vond zaterdagochtend rond half tien een jongetje met alleen maar een luier aan in de Zernikerstraat.

De politie ging meteen op zoek naar de ouders, maar kon ze niet gelijk vinden. Uiteindelijk bleek de vader al op zoek te zijn naar zijn zoon. Via een deelnemer van Burgernet werd de vader naar de politie verwezen.