Pizzarestaurant vraagt aan dief: wil je uiterlijk morgen het geld terugbrengen?

VALKENSWAARD - Een bizarre diefstal in Valkenswaard. Vrijdagavond haalde een klant onder het oog van een camera de kassalade leeg. De klant buigt nonchalant over toonbank, kijkt nog even om zich heen en pakt het briefgeld uit de kassa. Vervolgens vertrekt hij met een sprint de winkel uit.

Het was voor de dief niet heel moeilijk om het geld uit de kassa te stelen. De sleutel zat namelijk nog op de lade. Ook was de dief alleen in het restaurant. Hij zag zijn kans schoon snel rijk te worden en haalde toen de medewerker even weg was de lade leeg.



Omdat de diefstal door een camera werd vastgelegd, zagen de medewerkers vrij snel hoe en door wie het geld was gestolen. Domino's Pizza zette de beelden op Facebook en vraagt de dief het geld terug te brengen. Het mag van de pizzamakers ook door de brievenbus worden gegooid.