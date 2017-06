Sint-Jan versierd met regenboogvlaggen: 'Niet tegen bisschop, maar voor homo's'

DEN BOSCH - De Sint Jankathedraal in Den Bosch is zaterdagochtend versierd met regenboogvlaggen. Dit is een initiatief van Hasse Mees. Haar spontane actie is 'niet bedoeld tegen de bisschop, maar voor homo's'.

Den Bosch staat deze zaterdag in het teken van Roze Zaterdag. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het homo-evenement zou worden opgesierd met een viering in de kathedraal. Bisschop Gerard de Korte blies die viering echter af na protest binnen het bisdom.



De organisatie van Roze Zaterdag had de gemeente maanden geleden verzocht om de regenboogvlag - het symbool van de homo-gemeenschap - te hijsen op de toren. De toren is, anders dan het kerkgebouw, in beheer van de gemeente.Maar het gemeentelijk vlaggenprotocol zit dit idee in de weg. "Normaal wappert aan de toren de Nederlandse vlag", liet een woordvoerder vrijdag weten. "Voor drie gelegenheden is in het protocol een uitzondering vastgelegd: de wit-gele bisdomvlag tijdens Meimaand Mariamaand, de Oeteldonkse vlag met carnaval en de vlag van de Beiaardweek. En dus niet voor de regenboogvlag.Er wordt deze zaterdag overigens wel een Roze Zaterdagviering georganiseerd, maar die wordt gehouden in de protestantse Grote Kerk. Dominee Erica Scheenstra vond het besluit van bisschop De Korte om de oecumenische gebedsdienst na kritiek vanuit het bisdom niet in de Sint-Jan te laten plaatsvinden 'heel teleurstellend'."Ik zou een ander besluit nemen, maar ik ben protestant en geen bisschop dus ik respecteer zijn keuze", benadrukte Scheenstra een week geleden. Zij beloofde daarop 'een vrolijke viering' in de protestante kerk.