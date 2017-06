Applaus voor plebaan die meewerkt aan 'homo-mis': 'Volledige steun van bisschop'

DEN BOSCH - Plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan in Den Bosch heeft zaterdag applaus gekregen voor zijn bijdrage aan de veelbesproken oecumenische viering bij het begin van Roze Zaterdag.

De gebedsdienst vond zaterdagochtend plaats in de protestantse Grote Kerk in Den Bosch, omdat bisschop Gerard de Korte de toestemming had ingetrokken om die in de Sint-Jan te houden na protesten van priesters en gelovigen.



Van Rossem zei dat hij had gehoopt dat de dienst in de Sint-Jan kon plaatsvinden. "Helaas mocht dat niet zo zijn." De bisschop was ondanks vele verzoeken niet aanwezig in de Grote Kerk, maar de plebaan vertelde dat hij 'volledige steun' van hem had om de roze dienst mee te leiden.De Grote Kerk was zaterdag te klein om aan alle gelovigen plaats te bieden. Er werd gebeden voor de homogemeenschap en aandacht gevraagd voor antihomogeweld en intolerantie.Burgemeester Ton Rombouts nam na de viering het woord en sprak lovende woorden. "Het was hier vandaag warm." De reacties van de bezoekers waren wisselend. Veel mensen spraken van een mooie dienst en roemden het 'verbindende karakter'. Anderen benadrukten dat ze toch liever hadden gezien dat de dienst in de Sint-Jan had plaatsgevonden.De Sint-Janskathedraal is deze zaterdag wel versierd met regenboogvlaggetjes, het symbool van de LHBT-gemeenschap. Dit gebeurde op initiatief van Hasse Mees. Maar ze benadrukt dat deze actie 'niet bedoeld was tegen de bisschop, maar vóór homo's'.