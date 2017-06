Man bijt in cel stuk van eigen tong af

BREDA - Een 38-jarige man heeft vrijdagvond na zijn aanhouding in Breda de politie het flink lastig gemaakt. De man bedreigde eerder die avond een andere man met een mes en werd opgepakt.

De politie pakte de man op en stopte hem in een cel. Daar had hij duidelijk geen zin in en bonkte met zijn hoofd op een betonnen tafel. Vervolgens beet hij ook nog een stuk van zijn eigen tong af. Na behandeling in het ziekenhuis werd de man in een speciale observatiecel gezet.





De man had op de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda iemand bedreigd met een mes. Volgens een getuige had de man schreeuwend ruzie met een andere man. Toen de verdachte een mes tevoorschijn haalde ging de ander er snel vandoor.