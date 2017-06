Opnieuw fietser aangereden op Academiesingel in Breda

BREDA - Een fietser is vrijdagavond gewond geraakt toen hij op de Academiesingel in Breda fietste. Hij werd aangereden door een automobilist. Omdat het er ernstig uitzag, werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze bleek uiteindelijk toch niet nodig. Vorige maand werd nog een vrouw doodgereden op de Academiesingel.

De politie sloot de Academiesingel helemaal af voor verkeer en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.



Het ongeluk van vrijdagavond is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Eind mei overleed een 37-jarige vrouw toen zij met haar vierjarige dochter op bijna dezelfde plek fietste. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen en overleed ter plekke. Haar dochtertje zat in een fietsaanhangertje en kwam met de schrik vrij. Volgens ooggetuigen reed de vrachtwagen niet eens heel hard. Het lijkt erop dat de vrouw in zijn dode hoek terecht kwam.



Maatregelen

Buurtbewoners klagen al langer over de veiligheid op de Academiesingel. Volgens de bewoners wordt er veel te hard gereden en is de weg te smal.



Om de veiligheid te verbeteren, kondigde de gemeente Breda maatregelen aan voor de weg. Scheidingsblokjes in de binnenbocht van de weg ten hoogte van huisnummer 45/47 moeten automobilisten waarschuwen wanneer ze eroverheen rijden. Ook worden aan beide kanten smileyborden geplaatst. De betonblokken in de middenberm bij huisnummer 47 worden opgeschoven naar het midden van de weg om de doorrijbreedte te verbreden.



