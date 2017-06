Keien doelbewust op straat gelegd, vrouw raakt zwaargewond

SCHIJNDEL - Een automobiliste (32) uit Schijndel is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt nadat ze met haar auto over een aantal keien reed. De auto kreeg daardoor een klapband en de vrouw botste tegen een boom. Volgens de politie zijn de keien doelbewust op straat gelegd, ze zoekt dan ook getuigen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier in de nacht aan de Structuurweg in Schijndel. De vrouw kwam bekneld te zitten in de auto, ze is uiteindelijk door de brandweer bevrijd.



Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse voor assistentie. De vrouw raakte zwaargewond, ze liep onder andere een klaplong op.



Kort na het ongeluk reed ook een andere automobilist over de keien. Hij raakte niet gewond, zijn auto liep wel schade op.De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben tussen half drie en kwart voor vier.