Maarten van der Weijden zwemt van Amsterdam naar Rotterdam: ‘Doe dit vooral niet zelf!’

ROTTERDAM - Na zijn wereldrecordpoging van vorige maand gaat Maarten van der Weijden zaterdag weer een nieuw zwemavontuur aan. Hij gaat een poging wagen om van Amsterdam naar Rotterdam te zwemmen, een afstand van zo’n tachtig kilometer. Of dat al gaat lukken na zijn slopende tocht van mei, weet hij niet: "Ik moet gewoon stug doorgaan en niet stoppen."

Zaterdagavond rond zeven uur gaat de zwemtocht van start in haven Marina in Amsterdam. “Dat is niet zonder gevaar vanwege de scheepvaart, de kou en de stromingen. Doe dit vooral niet zelf”, waarschuwt de Olympisch kampioen 10 kilometer open water zwemmen.





Maarten van der Weijden zwemt de hele nacht door. In totaal zal hij zo’n twintig uur in het water liggen en dat is behoorlijk pittig. “Ik heb me goed voorbereid op de honger, de nacht en de kou. Maar de tocht is sowieso niet zonder gevaar", vertelt hij. De Olympiër opent met zijn tocht het evenement Like2Swim in Rotterdam.In mei deed Van der Weijden nog een recordpoging door 24 uur aan een stuk te zwemmen. Hij zwom toen 99,5 kilometer. Of hij de tocht van Amsterdam naar Rotterdam gaat halen, weet hij nog niet zo zeker. “Het herstel van mijn recordpoging duurde echt lang. Ik weet niet of ik al helemaal hersteld ben. Maar ja, het is een mooie uitdaging."