Veel files op A58 richting Eindhoven

MOERGESTEL - De ellende op de A58 is nog niet voorbij. Zaterdagmiddag gebeurden er meerdere ongelukken op de A58 in de richting van Eindhoven. Eerst een ongeluk vlakbij Tilburg bij knooppunt De Baars en een stukje verderop bij Moergestel ook een.

Wie de file bij Tilburg heeft gehad en vervolgens doorrijdt naar Eindhoven, kan beter omrijden via Den Bosch. Rijkswaterstaat meldt dat er een ambulance onderweg is naar het ongeluk maar dat het nog wel even kan duren. Omrijden kan via de A65 en de A2. Alle hulpdiensten zijn aanwezig. naar verwachting duurt de vertraging nog tot 16:00 uur.



Bij knooppunt De Baars staat de omleiding al aangegeven. Automobilisten worden aangeraden om vanaf daar al om te rijden. Automobilisten die dit hebben gemist, komen in een stilstaande file van zeven kilometer terecht. De linkerrrijstrook is afgesloten en zorgt voor minstens dertig minuten vertraging.