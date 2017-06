Indrukwekkende beelden tonen schade brand natuurgebied Deurnsche Peel [FILMPJE]

LIESSEL - De brand op de Deurnsche Peel kan nog weken aanhouden. Deze indrukwekkende luchtbeelden laten goed zien hoe lastig de brand te bestrijden is. Net als de grootte van de brand en de schade die is aangericht.

De brand woedt sinds de nacht van donderdag op vrijdag in een veengebied bij Liessel.



Beelden: Ivo van der PutOp de beelden is te zien dat het brandende gebied alleen te bereiken is via omliggende zandwegen. Het gaat om een gebied van 700 bij 300 meter, de brandweer probeert de branden binnen het gebied te houden. De beelden zijn vrijdag gemaakt, de brandweer is inmiddels met minder mensen aanwezig en de brand is onder controle Staatsbosbeheer voert in ieder geval tot en met zondag 24 uur per dag surveillances uit om de brand in de gaten te houden. Ook het publiek houden ze op afstand.Omdat het een veenbrand is, kan de brand niet geblust worden met water of andere blusmiddelen. Veen of turf neemt nauwelijks water op. Daardoor laait er zo nu en dan een nieuw brandje op.