In de rij voor de opening van Festival Mundial in Tilburg

TILBURG - Voor het vijfde jaar op rij is Festival Mundial van start gegaan in de Spoorzone in Tilburg. Sinds het festival in dit hippe gedeelte van de stad, vlakbij het station, wordt gehouden, trekt het een jonger publiek zegt de organisatie. Zaterdagmiddag was het aansluiten in de rij om binnen te komen,

"Vroeger kon alles en waren er geen regels", zegt Hans, die al dertig jaar op Mundial komt en vrijwilliger is van het eerste uur. Voor hem is Mundial het mooiste festival van Nederland: "Het wordt alleen maar leuker". Dat er tegenwoordig veel meer regels zijn en er veel aandacht is voor veiligheid en er veel security rondloopt dat vindt Hans geen probleem:" Vroeger was het achterover leunen, veiligheid dat moet wel".



Bij de ingang vormt zich zaterdag al snel een rij. Ook bezoekers van Mundial moeten wat geduld hebben, want alle tassen en rugzakken worden bij de ingang gecontroleerd.



Chillen

De sfeer op Mundial is gemoedelijk en vrolijk. Het is duidelijk dat het festival op de Spoorzone een jong en hip publiek trekt. Het is vooral chillen, muziek luisteren en exotische hapjes proeven. Maar het kan nog exotischer door bijvoorbeeld aan een waterpijp te lurken. Idealisme is er ook nog steeds. Zo staat er een informatiekraam over Tibet. Het blijft tenslotte wel festival Mundial.