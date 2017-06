Den Bosch kleurt roze op feestelijke dag

DEN BOSCH - Het is zaterdag nou niet bepaald een zonovergoten dag, maar dat mag de pret niet drukken in Den Bosch. De hele stad kleurt roze tijdens het feest waarbij de liefde centraal staat. Jong en oud geniet van optredens, een regenboogbotenparade en andere activiteiten.

Op het jaarlijkse feest kwamen duizenden mensen af. Op het programma stonden behalve optredens op de Markt ook een kunstmarkt, jongerenparade en een kunstroute gepland.De controlversiele 'roze' mis in de Sint-Jan Kerk mocht 's ochtends niet doorgaan, maar in plaats daarvan was er een oecumenische viering in de Protestantse Grote Kerk . De Sint-Janskathedraal werd als 'protest' wel versierd met regenboogvlaggetjes, het symbool van de LHBT-gemeenschap. Ook brandden er roze kaarsjes.Het feest op de Markt gaat tot zeker één uur vannacht door. Feestvierders die van geen ophouden weten, kunnen nog tot in de late uurtjes genieten van een after-party. En het was nog lang onrustig in de stad...