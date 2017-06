Powerliftster Ielja Strik weer wereldkampioen

MINSK - Powerliftster Ielja Strik mag zichzelf voor de 22e keer wereldkampioen noemen. De 44-jarige atleet uit Cuijk won zaterag in Wit-Rusland op de onderdelen squat en bankdrukken. Ze werd ook algeheel kampioen.

Strik won het goud in de categorie -84 kilogram. "Ik ben super blij", schrijft de powerlifster op haar Facebookpagina. "Dit geeft vertrouwen en een goed gevoel."



World Games

De volgende wedstrijd op het programma is de World Games. Daar doet Strik op 26 juli in Wroclaw (Polen) mee in de categorie superzwaargewichten. In 2013 won de sportvrouw zilver op de World Games in Cali.