Ranomi Kromowidjojo wint 100 meter vrije slag in Rome

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij internationale wedstrijden in Rome de 100 meter vrije slag op haar naam geschreven. De 26-jarige tikte in de finale als eerste aan in 53,07 seconden en dat is een verbetering van haar beste seizoenstijd op de 100 meter vrije slag. Tien dagen geleden noteerde ze in de B-finale in Barcelona 53,42 seconden.

De Eindhovense zwemster was ruim sneller dan de concurrentie. De Deense Pernille Blume werd met 53,59 tweede, de Zweedse Michelle Coleman in 53,64 derde. Femke Heemskerk tikte als vierde aan. Zij gaf met 54,00 bijna een seconde toe op 'Kromo'.



Kromowidjojo had een dag eerder ook al de 50 meter vlinderslag gewonnen. Zondag neemt ze nog deel aan de 50 meter vrije slag.