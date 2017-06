Vrachtwagen dreigt te kantelen in de berm in Tilburg, weg weer open

TILBURG - Een vrachtwagen is zaterdag in de slip geraakt op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg. Het voertuig schaarde en dreigde te kantelen in de berm. Bergingsvoertuigen wisten dat te voorkomen. De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer en is rond tien uur weer vrijgegeven. De chauffeur is met de schrik vrij gekomen.

De Burgemeester Bechtweg werd vanwege het ongeluk afgesloten in de richting van de Burgemeester Letschertweg.



De chauffeur beleefde een aantal angstige minuten aangezien de vrachtwagen balanceerde in de berm. Omstanders hielpen de man uit de wagen.



Gladheid

De vrachtwagen raakte waarschijnlijk in de slip vanwege gladheid. Regen na een periode van droogte zorgt vaak voor gladde wegen.



Veel omstanders kwamen een kijkje nemen bij het bizarre ongeval.