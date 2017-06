Drie Manchester City-spelers naar NAC Breda

BREDA - Thierry Ambrose, Paolo Fernandes en Pablo Mari voetballen komend seizoen voor NAC Breda. De drie komen van Manchester City en sluiten maandag al aan bij de eerste training van NAC.

De twintigjarige Ambrose uit Frankrijk is een aanvaller. De achttienjarige Fernandes uit Spanje voetbalt bij voorkeur als aanvallende middenvelder. De 23-jarige Mari is een verdediger uit Spanje.



Uitblinkers

"Thierry, Pablo en Paolo zijn drie zeer getalenteerde spelers die passen in het plaatje dat wij voorafgaand aan het seizoen hebben geschetst", schrijft technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC Breda. "Voor Thierry en Paolo geldt dat zij wekelijks uitblinkers waren bij de jeugdploeg van Manchester City. Pablo heeft meer ervaring. Hij heeft al flink wat wedstrijden gespeeld in Spanje. Voor alle drie geldt dat zij met hun specifieke kwaliteiten een substantiƫle bijdrage kunnen leveren aan ons elftal."