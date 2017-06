Abbring wint Rally van Ieper

IEPER - Kevin Abbring heeft een historische zege gepakt in de prestigieuze rally van Ieper. In een deelnemersveld wat tot een van de sterkste in Europa mag worden gerekend, hield Abbring 8 seconden marge over op de Fransman Bouffier. “Het is een geweldige wedstrijd om te winnen. Ik was al super dichtbij in 2014. Ik dacht dat ik ‘m niet zou kunnen pakken dit jaar, als je ziet hoe sterk de competitie was…” aldus een beduusde Abbring na terugkomst in Ieper.

Het sterk bezette Brits kampioenschap, een Europese rallyserie en de huidige nummer twee uit het WK Rally; het affiche was buiten de normale Belgische concurrentie al loodzwaar. De vraag was of Abbring, in de op papier minder sterke Peugeot, wel kans had om mee te vechten voor de winst? Hij liet de wielen spreken.



Na slechts drie klassementsproeven reed hij al zijn eerste snelste tijd, maar duidelijk was wel dat winnen nog altijd een lastige klus zou worden. Thierry Neuvile, de WK rijder van Hyundai, is namelijk als topfavoriet gestart in de auto die Abbring afgelopen jaar ontwikkelde. Als Neuville op proef zes crasht, liggen er kansen om écht voor de winst te gaan.



Spannende zaterdag

Op zaterdag doet Abbring alles wat in zijn macht ligt, maar de Peugeot moet het op de proeven waar veel vermogen nodig is nipt afleggen tegen de Skoda van de Fransman Bouffier. Als de Fransman problemen krijgt met schakelen neemt Abbring de leiding over. “We moeten het koppie erbij houden” meent Abbring als hij het nieuws hoort. Bouffier geeft niet op en krabbelt langzaam terug, al vecht Abbring hard.



Op de voorlaatste klassementsproef is het verschil nog maar 4,1 seconden en lijkt Abbring zijn gedachten te verzetten. “Het kan, maar ik heb ook het kampioenschap in mijn achterhoofd”. De laatste proef moet uitsluitsel bieden. Abbring geeft alles en wint met 8 seconden voorsprong. Daarmee snoet hij criticasters de mond die hem tot nu toe verweten dat hij geen grote zege boekt. Dit is namelijk een historische zege!