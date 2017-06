Weer auto's in vlammen op in Tilburg

TILBURG - In Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag weer twee auto's in vlammen opgegaan. Ze waren geparkeerd aan de Puccinistraat. Tilburg wordt al maanden geteisterd door een reeks autobranden.

Het vuur werd rond twee uur ontdekt en trok veel bekijks. Volgens een wijkagent wordt brandstichting niet uitgesloten.



Berger

Nadat de brandweer het vuur had geblust, nam een berger de auto's mee.