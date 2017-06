'Veel tegenwind, maar gaat fantastisch', Maarten van der Weijden zwemt van Amsterdam naar Rotterdam

AMSTERDAM - Tachtig kilometer zwemmen van Amsterdam en Rotterdam. Maarten van der Weijden doet het, voor het goede doel. De Eindhovenaar vertrok zaterdag om zeven uur 's avonds vanaf het IJ. Rond halfvier 's nachts verliet de oud-olympisch kampioen het Braassemermeer om via Woubrugge naar Rotterdam te gaan.

"Het gaat fantastisch", laat schipper Nick Meertens, die Van der Weijden met een sloep achtervolgt, weten. Volgens hem lag de Eindhovenaar na bijna de helft van zijn zwemtocht op schema om de aankomsttijd van drie uur 's middags in Rotterdam te halen. "We hebben heel veel tegenwind, dus dat is best wel knap."



'Hele dorp uitgelopen'

De schipper vond vooral het passeren van Oude Wetering bijzonder. "Het leek wel of heel het dorp was uitgelopen."



De tocht loopt verder via Alphen aan den Rijn richting Gouda. Daar bereikt Van de Weijden de Hollandsche IJssel die hem naar Rotterdam brengt.



De tachtig kilometer lange tocht door rivieren en kanalen markeert de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvindt. Het is de bedoeling dat de oud-olympisch kampioen in één stuk zwemt. Alleen bij sluizen moet hij het water uit.Met het openwater-zwemevenement Like2Swim wordt geld ingezameld voor Vrienden van het Sophia. Het geld gaat naar onderzoek voor patiëntjes met luchtwegproblemen. Van der Weijden, die kanker heeft gehad, zet zich geregeld in voor goede doelen.Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden. Bij uitzondering en met de nodige veiligheidsmaatregelen hebben de vaarwegbeheerders de tocht toegestaan.