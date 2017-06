Arrestant vernielt ruit politiebus met hoofd

De ruit is kapot. (Foto: Facebook politie)

RIJEN - Een dronken man heeft zaterdagavond in Rijen een ruit van een politiebus vernield. Dit deed hij nadat hij op de Stationsstraat was aangehouden voor openbare dronkenschap.

In de politiebus werd de man ineens agressief. Met zijn hoofd vernielde hij de zijruit van de bus.



Cel

Diverse agenten, onder wie een hondengeleider, waren nodig om de man onder controle te krijgen. De verdachte is vastgezet in het cellencomplex en zit voorlopig vast.