Vriendin krijgt Memphis op de knieën

EINDHOVEN - Voetballer Memphis Depay gaat trouwen. "Ze heeft ‘ja’ gezegd", schrijft de oud-PSV’er in kapitalen bij een foto waarop te zien is hoe hij op zijn knieën gaat voor zijn vriendin Lori Harvey. Zij slaat verrast haar handen voor haar gezicht.

Memphis deed het romantische aanzoek tijdens de vakantie die hij momenteel viert met zijn aanstaande.Zij steekt haar geluk ook niet onder stoelen of banken. In een tweet met daarbij eveneens de foto van het romantische moment laat ze weten: "We gaan trouwen!!!!"Mogelijke speculaties over een kleine die op komst is, drukt Lori in een volgende tweet meteen de kop in: "Nee, ik ben niet zwanger en zal dat voorlopig ook niet zijn."Dat de twee het naar hun zin hebben op vakantie, blijkt wel uit het filmpje dat Memphis eerder deze week postte:Toch heeft Memphis deze vakantie niet alleen oog voor zijn aanstaande. Zo nam hij ook de tijd om samen met collega-voetabller Quincy Promes een rap op te nemen.

LA Vibes Freestyle 1.0 heet de track. Met goud behangen dansen de twee tussen enkele dure bolides in de bijbehorende clip.