'Kromo' ontmoet paus en snelt naar toptijd

ROME/EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo zwom zaterdag bij internationale wedstrijden in Rome haar snelste 100 meter vrij sinds de Spelen in Londen in 2012. De Eindhovense zwemster deed dit voor haar op een bijzondere dag. Voordat ze in Rome het bad in dook, ontmoette ze namelijk de paus.

Zondagochtend deelde ‘Kromo’ op Twitter een foto van dit bijzondere moment:

Kromowidjojo was zaterdag niet de enige zwemmer die op audiëntie mocht bij de paus. Het complete Italiaanse team en nog een groot aantal wereld- en olympisch kampioenen viel dezelfde eer te beurt.Volgens de internationale zwemsite SwimVortex hield de paus een toespraak waarin hij het belang van ‘water’ benadrukte: ‘Water is leven en zonder water zou er geen leven zijn’.Met haar tijd van 53.07 was ‘Kromo’ ruim sneller dan haar concurrenten in het Italiaanse bad. Rome bevalt haar sowieso. Vrijdag won ze er ook al de 50 meter vlinderslag.Zondag staat voor de Eindhovense zwemster nog de 50 meter vrij op het programma.