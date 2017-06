Automobiliste rijdt jonge vrouw en daarna getuige opzettelijk aan

BREDA - Een 27-jarige vrouw uit Breda is zaterdagavond aangehouden nadat zij met haar auto opzettelijk een 19-jarige vrouw aanreed op de Vlaszak in Breda. Daarna schepte ze ook nog een getuige die haar kenteken wilde noteren.

De 19-jarige vrouw merkte rond kwart over tien ineens dat de bestuurster van een blauwe auto haar bijna aanreed. Toen ze stopte, kreeg ze vanuit het raam van de auto een scheldkanonnade over zich heen. Ze had geen idee wat ze misdaan had.



Toen de automobiliste wegreed, zocht het slachtoffer steun bij een vriend die net kwam aanlopen. Samen liepen ze weg. Toen ze op het zebrapad richting de Oude Vest liepen, voelde de 19-jarige vrouw plots een enorme klap. Ze ging onderuit en zag de blauw auto wegrijden.



Taxichauffeur werpt zich voor auto

Getuigen zagen de aanrijding. Een van hen, een 26-jarige vrouw uit Breda, besloot de blauwe auto op haar fiets een stukje te volgen om het kenteken te kunnen noteren. Toen de bestuurster van de auto dit in de gaten kreeg, gaf ze opnieuw gas en reed ze volgens de politie 'de getuige omver'.



Daarna wilde de automobiliste er weer vandoor gaan, maar een taxichauffeur voorkwam dit. Hij had alles gezien, wierp zich voor de auto van de verdachte en wist haar al bonzend op het raam tot stoppen te dwingen.



'Technisch mankement'

De verdachte verklaarde later dat haar auto technische mankementen had en dat de aanrijding daardoor was ontstaan. Volgens getuigenverklaringen is dit onzin.