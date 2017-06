Menselijke ketting als protest tegen kerncentrales in Doel en Tihange

TIHANGE/DOEL - Tienduizenden demonstranten vormen zondag een menselijke ketting van negentig kilometer tegen de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel. Onder de demonstranten volgens de organisatie ook zeker enkele honderden Brabanders. De actievoerders maken zich zorgen over de veiligheid van de Belgische kerncentrales, waaronder die in Doel op een steenworp afstand van Ossendrecht.

Vanaf kwart voor drie zondagmiddag vormen de demonstranten een menselijke ketting tussen Aken, Maastricht, Luik en Tihange. Zo eisen zij de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2, zo’n zestig kilometer van Maastricht, en Doel 3.



Voor een volledig gevulde menselijke ketting zouden zestigduizend mensen nodig zijn. Een aantal waarop de organisatie had gehoopt. Nu worden er volgens 1Limburg zo’n veertigduizend mensen verwacht.

Met bussen onderweg

Met bussen vanuit onder meer Eindhoven, Tilburg, Breda en Bergen op Zoom zijn de demonstranten zondagochtend vertrokken richting de plek die zij toegewezen hebben gekregen in de menselijke ketting.

Diverse gemeenten en andere instanties in vooral West-Brabant, maar ook landelijke politici zetten al lang vraagtekens bij de veiligheid van Doel.



Nieuwe scheurtjes

Ook de kerncentrale in Tihange vertoont geregeld mankementen. In reactorvaten van deze centrale werden onlangs bij een inspectie nog 73 nieuwe scheurtjes ontdekt.



Scheurtjes die het risico van barsten bij temperatuurverschillen zouden vergroten.