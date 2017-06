Efteling telt af naar opening Symbolica: 'Het wordt nog spannend of het lukt'

KAATSHEUVEL - Over zes dagen moet het gaan gebeuren: de Efteling opent haar nieuwe attractie Symbolica. Het blijft nog wel even spannend of dat ook echt komende zaterdag lukt, zegt directeur Fons Jurgens zondag in het Omroep Brabant-praatprogramma Kraak. “We zijn de afgelopen weken nog iedere nacht aan het sleutelen geweest.”

“Elke keer komt er wel iets voorbij wat niet helemaal klopt”, aldus Jurgens. “Maar we doen hard ons best. Het wordt fantastisch mooi.”



Transportsysteem

Problemen zoals met de Vliegende Hollander in 2007 of de Droomvlucht die lange tijd stil stond verwacht Jurgens in ieder geval niet. “We hebben gekozen voor een transportsysteem dat zich op een andere plek al heeft bewezen.”



Symbolica is onderdeel van een meerjarenplan van het attractiepark om in 2020 vijf miljoen bezoekers per jaar te bereiken. Het plan bestaat uit meerdere fases. “We hadden natuurlijk de Baron in 2015 en de uitbreiding van vakantiepark Bosrijk en vakantiepark Loonsche Land en dit jaar Symbolica.” Volgens de directeur kunnen bezoekers zeker nog een nieuwe verrassing verwachten voor 2020. “We zijn aan het plannen voor iets nieuws”, aldus Jurgens.



Nieuwe nummer één

In de attractie Symbolica word je zeven minuten lang door tien verschillende kamers geleid. De overdekte familie-attractie is volgens de Efteling een wonderlijk paleis waar niets is wat het lijkt. “Het wordt een nieuwe nummer één attractie”, voegt Jurgens nog toe. “Hij gaat de droomvlucht van de troon stoten.”