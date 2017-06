Weer brand bij afvalverwerker Attero in Tilburg

TILBURG - Bij afvalverwerker Attero op de Spinder in Tilburg is zondag voor de tweede keer in een week brand onstaan. De brand brak om kwart over één uit.

Volgens de Veiligheidsregio staat een stuk van dertig bij acht meter in brand. Er is veel rookontwikkeling. De Veiligheidsregio adviseert mensen uit de rook te blijven.



De brand bij de stort zorgde afgelopen zondag voor een grote rookpluim die tot in de verre omtrek was te zien. Het is niet bekend of de twee branden een verband hebben met elkaar.