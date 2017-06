GLOW 2017: de bron van licht in 29 kunstwerken

EINDHOVEN - Voor de twaalfde keer wordt in het centrum van Eindhoven in november weer het evenement GLOW gehouden. Dit jaar leven de kunstenaars uit binnen- en buitenland zich uit rond het thema ‘The Source’, de bron van licht.

Tijdens GLOW 2017 zijn er in de openbare ruimte 29 lichtkunstwerken te zien. De route is ongeveer zes kilometer en loopt door het centrum van lichtstad. Het evenement wordt gehouden van 11 tot en met 18 november.



Jonge talenten

De start van de route is bij het VVV-kantoor op het Stationsplein. Vanaf daar lopen bezoekers langs het Beursgebouw, 18 Septemberplein, Philips Stadion en de moskee. Via het Wilhelminaplein en De Bergen komt publiek bij het Van Abbemuseum waar de GLOW Art Special te zien is.



Via de Dommel gaat de route naar het NRE Terrein. Op dit creatieve en industriële terrein zijn innovatieve projecten van jonge talenten te bewonderen. Langs de Effenaar voert de tocht weer terug naar het beginpunt.