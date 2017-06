'Zo wil ik eruit zien als ik ben genezen', make-over voor drie kankerpatiënten

Maria, Mien en Evelien worden in het MMC in het zonnetje gezet

VELDHOVEN - Mensen met kanker zijn vaak vooral bezig met overleven. Genieten van je uiterlijk is er dan niet meer bij. Vooral niet als ook nog eens je haar uitvalt door een chemokuur. Onze visagiste liet samen met de kapper van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven drie kankerpatiënten weer even stralen.

Een beetje onwennig zitten Mien van Mook, Maria Schepens en Evelien van der Cruijsen in de kapsalon van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Maar schroom kennen ze niet. Ze mogen alle drie gefilmd worden, ook wanneer hun pruik wordt afgenomen. En dat gaat uiteraard gepaard aan de zwarte humor die van mensen met kanker bekend is. Vooral Mien kan er wat van: "Dadelijk pleur ik 'm in de kast en dan doe ik 'm alleen met carnaval op."



Aandacht

Evelien twijfelde toen de make-over werd aangeboden: "Ik dacht: durf ik dat wel? Maar ik vertelde het 's avonds tegen mijn man en die zei: da's hartstikke leuk, moet je doen. En ik vind het fijn om die aandacht te krijgen."



Haar oudste zoon kijkt vanuit een hoekje toe als zijn moeder een nieuwe pruik op krijgt, smartphone in de hand. Af en toe maakt hij een foto. Hij vindt het mooi.Maria had eigenlijk spijt nadat ze 'ja' had gezegd tegen de make-over. "Wat heb ik nou weer gedaan? Maar goed. Het valt heel veel mee. Maar je weet niet wat je te wachten staat, hè." Ook voor Maria is dit een mooie afleiding van het gevecht waar ze nu mee bezig is. "Je wilt toch overleven. Je wilt er de tijd uit halen die er nog in zit. Dus alles dat aangedragen wordt, dat grijp je vast. Ook dit."Alle drie genieten ze zichbaar van de metamorfose. "Super", zegt Mien. "Dit is de eerste dag dat ik iets leuks heb. Sinds januari ben ik ziek. Alles heb ik afgezegd, alle leuke dingen. Om uit te sluiten dat ik een virus of een bacterie oploop. Dus dit is voor mij een uitje."Met het eindresultaat is ze verguld. "Heel mooi. Een heel andere Mien. Zo zou ik wel, als ik dadelijk ben genezen, terug willen komen."