Mathieu van der Poel net naast podium tijdens WK mountainbike

SINGEN - Veldrijder Mathieu van der Poel is zondag naast het podium geëindigd. Bij het wereldkampioenschap marathon voor mountainbikers werd de rijder uit Hoogerheide vierde.

De titel in het Duitse Singen was voor Oostenrijker Alban Lakata. Hij versloeg in de sprint Tiago Ferreira uit Portugal en Oostenrijker Daniel Geismayr. Het drietal had een ruime voorsprong op de rest van de deelnemers.



'Ik ga voor goud'

Bij de vrouwen was de titel voor de Deense Annika Langvad. Ze troefde Sabina Spitz uit Duitsland af. De Noorse Gunn-Rita Dahle Flesjaa werd derde.



Van der Poel maakte maandag bekend mee te doen aan het WK in Singen. Hij moest daardoor het NK wielrennen op de weg missen. Hij stelde tijdens het WK te gaan voor het goud.