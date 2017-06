Wie legde keien op de weg waardoor vrouw zwaargewond raakte?

SCHIJNDEL - De politie is op zoek naar de persoon die zaterdag doelbewust keien op de Structuurweg in Schijndel legde. Een 32-jarige automobiliste kreeg een ongeluk door de keien en raakte zwaargewond. Opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt komende maandag aandacht aan de zaak.

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond kwart voor vier in de nacht. De auto van het slachtoffer kreeg een klapband en botste tegen een boom.



Klaplong

De vrouw kwam bekneld te zitten in de auto en liep onder meer een klaplong op. Later reed ook een andere automobilist over de keien, hij raakte niet gewond.



Bureau Brabant wordt maandagavond om 18.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. Wie nu al informatie heeft kan contact opnemen met de politie.