Jeffrey Herlings tweede in eerste manche MXGP Italië

LOMBARDIJE - Motocrosser Jeffrey Herlings is goed begonnen aan de Grand Prix in Italië. De MXGP-coureur uit Elsendorp finishte in de eerste manche van de MXGP als tweede achter de Italiaan Antonio Cairoli.

Ook Glenn Coldenhoff uit Heesch deed het met de zesde plaats naar behoren. Om 17.00 uur is de tweede manche op het circuit in Lombardije.

Herlings bleef lange tijd in het spoor van Cairoli en leek in de slotfase zelfs even de eerste plek te pakken. De Italiaan hield echter stand en zette Herlings alsnog op een flinke achterstand. Op de finish was het verschil achttien seconden. Coldenhoff kwam met 43 seconden achterstand over de finish.

Cairoli is de leider in het WK-klassement. Herlings, die dit seizoen tot nu toe vier manches won, staat vierde. Coldenhoff staat elfde in de tussenstand.