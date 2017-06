Meerdere gewonden door ongeluk met barbecue

BREDA - Aan de Leidekkerstraat in Breda zou zondagmiddag een ongeval zijn gebeurd met een barbecue. Volgens een fotograaf ter plaatse raakten drie volwassenen en een kind gewond.

Buurtbewoners melden dat een gasbarbecue zou zijn ontploft of dat er een steekvlam was. Eén vrouw raakte gewond aan haar gezicht en lichaam en is samen met een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.



Twee mannen zouden brandwonden aan hun lichaam en handen hebben. De verwondingen van het kind zijn niet bekend.