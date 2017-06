Laatste wens terminaal zieke vrouw komt uit: 'Genieten ondanks mijn ziekte'

OOSTERHOUT - De laatste wens voor de terminaal zieke Mary Linssen (55) uit Oosterhout is zondag uitgekomen. Mary heeft een hersentumor en heeft nog maar een paar maanden te leven. Ze wilde van kinds af aan al eens op een Harley Davidson rijden. Die droom pakte groots uit.

Ruim zestig motorrijders haalden Linssen zondagochtend op bij haar verpleeghuis in Dongen. Mary mocht in de zijspan zitten. "Ik had dit totaal niet verwacht! Het was geweldig! Ik zal dit nooit meer vergeten", vertelt Linssen met een lach op haar gezicht.

Feestje

De groep maakte een tocht van Dongen naar het Noord-Limburgse Siebengewald. Daar was nog een feestje, met optredens van diverse artiesten. Dit alles kwam tot stand door één simpele Facebook-oproep van haar 17-jarige dochter Shannon van Bavel.



"Het was geweldig om haar zo te zien genieten!", vertelt dochterlief. "Ik had nooit verwacht dat zo veel mensen zouden komen. Ik wil nog volop genieten van mijn moeder, nu ze er nog is." Het was niet de eerste verrassing. Eerder regelde haar dochter een ontmoeting met zanger Waylon.

Operatie

Mary hoorde april vorig jaar dat ze een hersentumor had. Na een succesvolle operatie keerde de tumor echter weer terug. "Het is zo vergevorderd dat ze er niets meer aan kunnen doen. Het leven kan morgen voorbij zijn." Ondanks haar ziekte gaat Mary niet bij de pakken neerzitten. "Ik voel me niet ziek en wil genieten!"



Dochter Shannon kreeg hulp van een onbekende: Laurens de Graauw. "Ik ken veel mensen die motorrijden en deelde de oproep. De hoeveelheid reacties was ongekend." Hij organiseerde een compleet dagprogramma. Het inspireerde hem om een stichting op te gaan richten. "Dit was prachtig en emotioneel. Ik wil dit maandelijks gaan doen."