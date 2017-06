Willem II begint gekortwiekt aan voorbereiding nieuwe seizoen. 'Maar geen reden tot stress'

TILBURG - Aangemoedigd door honderden supporters is Willem II begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Met vuurwerk, gejuich en applaus werd de eerste training ondersteund, hoewel de selectie van trainer Erwin van de Looi nog lang niet compleet is.

Zeven weken voor de eerste competitiewedstrijd tegen Excelsior is er dus nog werk aan de winkel voor Willem II. Voor Van de Looi nog lang geen reden tot paniek.



"Als je van dertien spelers afscheid neemt en er zijn er nog maar twee voor teruggekomen, dan is het nog lastig in te schatten hoe het er hier uit gaat zien. Maar ik ga er vanuit dat dat zich de komende weken wel goed gaat ontwikkelen."



En zo denkt Jordens Peters er ook over. De aanvoerder begint aan zijn zesde seizoen in Tilburg en is ook benieuwd welke spelers er bij Willem II nog bij gaan komen."Dit is nog niet de selectie waarmee we het seizoen in gaan. We willen de juiste spelers hebben en dat kost net iets meer tijd. Daarom is het nu al lastig om verwachtingen uit te spreken. Uiteraard handhaven, maar ik wil wel gaan voor een hogere positie en meer punten dan het afgelopen seizoen."De eerste oefenwedstrijd voor Willem II is zaterdag 1 juli in Diessen tegen RKDSV.