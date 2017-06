28 bekeuringen uitgedeeld in kijkersfile bij ongeluk op A58

OIRSCHOT - Bij het ongeval op de A58 bij Oirschot heeft de politie vrijdagmiddag 28 mensen op de bon geslingerd. Zij krijgen een bekeuring omdat zij foto’s en filmpjes aan het maken waren van het ongeluk.

De kijkersfile ontstond doordat bestuurders met hun mobiele telefoon gingen filmen en foto’s maakten van het ongeluk. Sommigen maakten het zo bont dat ze hun stuur met beide handen loslieten en al rijdend bijna dwars in de auto zaten.



Nieuwe aanrijdingen

Een motorrijder van de politie heeft in anderhalf uur 28 bestuurders bekeurd. Als er meer politiecapaciteit was geweest, was dit aantal minstens verdubbeld. “Door het gedrag van deze automobilisten ontstonden zelfs bijna nieuwe aanrijdingen”, zo meldt de politie op Facebook.



Bij het ongeluk op de A58 waren een touringcar en personenauto betrokken. Twee personen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg was een paar uur afgesloten.