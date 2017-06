Groenewegen: Lars Boom hield zich niet aan afspraak bij NK wielrennen

MONTFERLAND - Het Nederlands kampioenschap wielrennen krijgt een staartje bij team LottoNL-Jumbo. Titelverdediger Dylan Groenewegen, die zondag als derde eindigde, toonde zich na afloop teleurgesteld in Lars Boom. De renner uit Vlijmen zou in de slotface van de race tegen de afspraken in hebben aangevallen.

“Als het op een sprint zou uitdraaien, zouden we voor mij rijden. Wat Lars in de finale deed, was dus tegen die afspraak in. Ik ben teleurgesteld, ja, maar dat komt vooral omdat ik die sprint heb verloren. Als Boom door die uitval zou hebben gewonnen, zou het natuurlijk goed zijn geweest en zouden we nu aan de champagne staan. Maar dat is niet het geval'', zei Groenewegen.



Ploegleider Merijn Zeeman noemde de sprintnederlaag van Groenewegen zuur, maar wilde zich niet uitspreken over de miscommunicatie in de laatste kilometers. “Ik wil eerst van Dylan horen wat er is voorgevallen.”



Boom op zijn beurt vroeg zich af waarom de sprint zo vroeg werd aangetrokken. “Dat had ook wat later gekund. Ik denk dat we hiernog eens goed over moeten praten. De hele koers heb ik attent gereden, zat steeds op de juiste momenten van voren. Daarom is het raar wat er op het laatst is gebeurd.”