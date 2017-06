Bestuurder raakt met auto vangrail, slaat over de kop en belandt naast A16 bij Breda

BREDA - Een automobilist is zondagavond gewond geraakt nadat hij op de A16 bij Breda met zijn auto naast de weg terecht was gekomen.

De bestuurder raakte met zijn auto door onbekende oorzaak de vangrail in het midden van de weg en sloeg enkele keren over de kop. Daarna kwam hij in de berm terecht. 



De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.