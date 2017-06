Motorrijder maakt flinke schuiver in Veldhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis

VELDHOVEN - Een motorrijder is zondagavond rond zeven uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Meerhovendreef in Veldhoven.

Bij het ongeluk was volgens een omstander ook een bromfietser betrokken. De motorrijder maakte een flinke schuiver. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.