Hockeymannen superieur naar finale Hockey World League

LONDEN - De Nederlandse hockeymannen hebben zondag met veel machtvertoon de halvefinaleronde van de Hockey World League gewonnen. De ploeg van Max Caldas declasseerde in de finale olympisch kampioen Argentinië: 6-1.

Oranje, met de Brabanders Sander Baart, Bob de Voogd, Mink van der Weerden, Sander de Wijn, Floris Wortelboer en Pirmin Blaak, liet geen spaan heel van de Zuid-Amerikanen en incasseerden pas vlak voor tijd een eretreffer.



De Nederlandse doelpunten kwamen van Valentin Verga (tweemaal), Thijs van Dam, Robbert Kemperman, Mirco Pruyser en Thierry Brinkman.



Oranje en Argentinië hockeyden vooral om de eer. Beide ploegen waren al zeker van een startbewijs voor de finale van de Hockey World League later dit jaar in India. Met alle uitstekende prestaties van afgelopen week in Londen stelden ze ook al een plaats veilig voor het WK van 2018, eveneens in India.