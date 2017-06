Zijspankampioen Etienne Bax krijgt klap van eigen broertje na eindzege

VALKENSWAARD - Zijspancrosser Etienne Bax is zondag voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden. Een geheel feestelijke middag werd het niet; Bax kreeg na afloop van de tweede manche een klap in zijn gezicht van zijn broertje Robbie Bax.

De jongste Bax is de bakkenist van Daniel Willemsen, die samen met Etienne Bax verwikkeld was in een spannende strijd om de titel. In de eerste bocht van de tweede manche botsten beide teams op elkaar. De zijspan van Willemsen en Robbie Bax sloeg daarbij over de kop, waardoor Etienne Bax onbedreigd naar de titel kon rijden.



Robbie Bax uitte daarna zijn frustraties met een vuistslag in het verbouwereerde gezicht van Etienne Bax. Toch verwacht de oudste broer dat het wel weer goed komt tussen de twee. “Er volgt geen verzoeningsgesprek, bij ons werkt dat zo niet. Er wordt niet meer over gesproken. Vanaf het volgende familiefeestje zal het wel weer goed zijn”, zegt Etienne tegen het Eindhovens Dagblad.