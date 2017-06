Theo Werkhoven (70) vermist, voor het laatst gezien aan het Grote Bos in Geldrop

GELDROP - De 70-jarige Theo Werkhoven wordt sinds zondagmiddag halfdrie vermist. Theo is dement en het is onbekend welke richting hij is opgelopen.

Hij is voor het laatst gezien aan het Grote Bos in Geldrop. Dat laat de politie zondagavond via Facebook weten.



Theo is 1.90 meter lang, heeft grijs haar en een slank postuur. Hij draagt een beige broek met daarop een geruite lichtblauwe blouse en loopt op sandalen.



De politie vraagt mensen die Theo Werkhoven hebben gezien direct met het alarmnummer 112 te bellen.