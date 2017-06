Maarten van der Weijden over de barre zwemtocht van Amsterdam naar Rotterdam, ‘Het was loodzwaar’

WASPIK - Zwemmer Maarten van der Weijden zwom dit weekeinde van Amsterdam naar Rotterdam, een slordige 80 kilometer zwemmen. Een vreugdendansje aan de finish net als na het winnen van zijn gouden medaille bij de Olympische Spelen in Beijing zat er dit keer niet in.

De zwemmer finishte zo’n vier uur later dan gepland. Want de tocht van de hoofdstad naar de havenstad was Van der Weijden niet in zijn koude kleren gaan zitten.



“De tocht was echt lood- en loodzwaar”, zegt Van der Weijden. Enkele uren na de wedstrijd begint de vermoeidheid het nu toch echt te winnen van de olympisch kampioen uit Waspik. De hele zwemtocht duurde bijna 24 uur. In plaats van zondagmiddag drie uur werd het zondagavond halfzeven.



Knop omzetten

“Door de tegenwind en de sterke stroming heb ik bijna vier uur verloren op mijn tijdschema. Ik heb zelfs een stuk van ongeveer vijfhonderd meter moeten lopen omdat de stroming zo sterk was dat het niet verantwoord was om te zwemmen. Die vertraging knaagt aan mij en frustreert mij”, zegt de gedreven Van der Weijden. “Om twee uur kreeg ik zelfs het advies om ermee te stoppen. Toen ging bij de knop weer om en heb ik alles op alles gezet om de tocht te volbrengen.”



Naast het gevecht tegen de sterke stroming had Van der Weijden ook nog tijd gehad om te genieten. “Om twee uur ’s nachts stonden er nog honderden mensen langs de kant om mij aan te moedigen. Dat was hartverwarmend.”



De zwemtocht van Amsterdam naar Rotterdam was onderdeel van het openwater-zwemevenement Like2Swim, waar geld ingezameld voor Vrienden van het Sophia. Het geld gaat naar onderzoek voor patiëntjes met luchtwegproblemen. Van der Weijden, die kanker heeft gehad, zet zich geregeld in voor evenementen waarvan de opbrengst is bestemd voor onderzoek naar kanker.