Glazen pui aan diggelen gereden, ramkraak op kledingwinkel op de Schakel in Vught

VUGHT - Op een winkel waar tijdelijk een kledingverkoop is gevestigd aan De Schakel in Vught is zondag rond halftwaalf een ramkraak gepleegd.

De daders reden de glazen pui van de winkel eruit en gingen met enkele rekken merkkleding aan de haal.



Volgens een omstander was er zaterdagnacht ook al een ramkraak op de winkel gepleegd. Ook toen is er veel kleding gestolen. In de loop van zondag is de toegang van de winkel gerepareerd.In het pand is veilinghuis BVA Auctions gevestigd. In de winkel wordt momenteel merkkleding verkocht afkomstig van faillissementen.