Veertien jonge zwijnen doodgereden op de N69 bij Valkenswaard

VALKENSWAARD - Op de N69 bij Valkenswaard zijn zondagnacht veertien jonge zwijnen doodgereden. De overstekende beestjes zijn door een passerende auto geraakt.

Volgens een omstander lagen de jonge zwijnen over een afstand van vijftig meter op het wegdek. Enkele zwaargewonde zwijntjes zijn ter plaatse uit hun lijden verlost.



De auto was zodanig beschadigd dat een bergingsmaatschappij deze moest wegslepen. De weg was enige tijd afgesloten