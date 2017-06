Auto belandt op zijn zijkant in Galder, automobilist neemt de benen

GALDER - Een auto is zondagnacht bij een ongeluk op de Rijsbergsebaan in Galder op zijn zijkant beland. De automobilist ging er vervolgens vandoor. Waarschijnlijk is de wagen iets na twee uur eerst tegen een boom gebotst en vervolgens op zijn zijkant terechtgekomen.

Een berger die op weg was naar het ongeluk, zag iets verderop op de Rijsbergsebaan een man lopen. De politie die daar vervolgens een kijkje nam, heeft hem aangehouden.

Er kwam iets na twee uur eerst een melding binnen van een ongeluk met beknelling op industrieterrein Hazeldonk. Hier troffen de hulpdiensten echter niks aan.



Om tien voor halfdrie werd de locatie veranderd in de Rijsbergsebaan in Galder.Daar bleek een auto midden op de weg op zijn kant te liggen. Bij het voertuig was niemand te bekennen.