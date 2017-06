Twee keer rijden zonder rijbewijs binnen een halfuur: zelfde auto, verschillende bestuurders

NUALND - Een automobilist en zijn eerdere bijrijder zijn in de nacht van zondag op maandag binnen dertig minuten allebei door de politie betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Eerst liep een 35-jarige man uit Oss op de Rijksweg in Nuland tegen de lamp. Nog geen halfuur later stopten agenten de auto opnieuw.

De eerdere bijrijder, was nu achter het stuur gekropen. Ook hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs.



De 35-jarige bestuurder kreeg in eerste instantie een boete. Ook waarschuwde de politie hem niet opnieuw te gaan rijden.



Auto in beslag genomen

De politie besloot vervolgens de auto in de gaten te houden. Agenten hadden het vermoeden dat de Ossenaar of zijn bijrijder, die ook geen rijbewijs had, opnieuw achter het stuur zou kruipen.

Ook de bijrijder kreeg een boete. Omdat agenten bang waren dat een van de twee opnieuw achter het stuur zou kruipen, is de auto na de tweede overtreding in beslag genomen.